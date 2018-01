Savoie: le corps retrouvé est bien celui du pompier disparu

Le corps retrouvé à la mi-journée est celui du pompier volontaire savoyard de 64 ans, disparu depuis jeudi après être tombé dans un torrent en crue lors d'une intervention entre Isère et

Savoie



Le parquet isérois a clôturé l'enquête après l'identification de la dépouille sortie des eaux du Bréda, gonflées par les pluies de la tempête Eleanor.



Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a "salué la mémoire de ce caporal-chef qui venait de participer au sauvetage extrêmement périlleux d'un couple et d'un bébé réfugiés sur le toit" de leur voiture "immobilisée au milieu du torrent déchaîné"



Au moment de sa disparition, il se portait au secours d'un autre automobiliste en perdition". Le sol s'était alors dérobé sous ses pieds, le projetant dans les flots.



Ce pompier du centre de secours de la Rochette était extrêmement expérimenté et reconnu pour son professionnalisme, il avait transmis sa passion à l'un de ses enfants



En France, 80% des 247.000 sapeurs-pompiers sont des volontaires.



Avec AFP