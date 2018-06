Se rendre à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en voiture pour....1€

DriiveMe permet de se rendre à l’aéroport tout en faisant des économies.



En moyenne, un trajet en Rhône-Alpes vers l’aéroport de Lyon-Saint- Exupéry en train revient entre 10 et 40€ par personne - en fonction du point de départ.



DriiveMe propose une solution pratique et financièrement avantageuse, avec une location de véhicules à 1€ clés en main, assurance comprise.



Ne restent que le carburant et les frais de péage à la charge du conducteur – divisibles grâce au covoiturage !



Le principe est simple : pour équilibrer leur parc automobile, les agences de location de voitures ont besoin de déplacer leurs. véhicules.



Afin d’optimiser ces transferts, DriiveMe leur propose de faire rapatrier leurs voitures par le biais de particuliers.



Via l’application ou le site, choisissez votre destination, récupérez votre véhicule en agence et partez pour un trajet économique !



De nombreuses voitures et véhicules utilitaires sont mis en ligne tous les jours au prix de 1€ pour 24, 48 ou 72 heures de location (comprenant un aller simple, un pack kilométrique suffisant et une assurance tous risques).



DriiveMe est une alternative permettant de se rendre à moindre coût à l’aéroport – d’abord grâce au covoiturage, et aussi parce qu’il n’est plus nécessaire de chercher une solution de parking pour une courte ou longue durée : les agences de location récupèrent le véhicule directement à l’arrivée



Le service est accessible via le site DriiveMe.com et via l’application gratuite disponible sur iPhone et Android.



Créé en 2012 par Alexandre et Geoffroy Lambert, DriiveMe est le premier service de mobilité proposant la location de véhicules à 1 € avec un système particulier-professionnel gagnant-gagnant .