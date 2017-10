Séance exceptionnelle à l’Institut Lumière avec...Charles Aznavour

Charles Aznavour, l’une des plus grandes personnalités de l’histoire de la chanson française et de la variété internationale, est aussi un comédien dont la carrière est émaillée de grands rôles et de beaux films.



Dès ses débuts, il a tissé avec le cinéma des liens forts et constants, tournant, au total et depuis le premier (La Guerre des gosses, de Jacques Daroy, en 1936), près de quatre-vingt films.



On l’a vu notamment chez François Truffaut (Tirez sur le pianiste), Claude Chabrol (Les Fantômes du chapelier), Georges Franju (La Tête contre les murs) mais aussi chez Jonathan Demme, Atom Egoyan ou encore Volker Schlöndorff pour Le Tambour, Palme d’or à Cannes en 1979.



C’est donc à l’acteur Charles Aznavour que le festival Lumière a choisi de rendre hommage.



Il sera reçu à l'Institut Lumière, rue du Premier-Film, à l’occasion d’une rencontre animée par Thierry Frémaux et Laurent Gerra le samedi 21 octobre à 18h45.



Cette rencontre sera suivie de la projection d’un film devenu extrêmement rare sur grand écran et que Gaumont a restauré : Un taxi pour Tobrouk (1961) de Denys de La Patellière où l’on retrouve Charles Aznavour aux côtés de Lino Ventura, Hardy Kruger et Maurice Biraud.



Un taxi pour Tobrouk de Denys de La Patellière (1961, 1h35)



Samedi 21 octobre à 18h45

À l'Institut Lumière