Secours Populaire: une chasse aux oeufs solidaires au Parc Chambovet

Dans le cadre du Printemps de la solidarité internationale, le Secours Populaire organise des « chasses aux oeufs solidaires».



La section du Rhône organise cette année la toute première édition de cet évènement dans le département.



Ces chasses aux oeufs sont ouvertes à tous les publics dans le but de récolter des fonds afin de les investir dans des projets de solidarité internationale.



Les familles pourront contribuer à cela dans le cadre de cet évènement en achetant un permis de chasse de 4 euros pour chercher les oeufs et/ou un permis de jeux de 3 euros leur permettant d’accéder aux différents stands d’animations. Pour les groupes périscolaires et les centres sociaux les deux permis seront regroupés pour un tarif de 5 euros.



La chasse aux oeufs est un jeu ludique destiné aux enfants et à leurs parents. Il permet d’éveiller l’enfant tout en s’amusant. Des oeufs en plastique sont cachés dans le parc. Les oeufs ont trois couleurs différentes et en fonction de cette couleur le lot de chocolat remporté sera plus ou moins important.



Unis-Cité apporte son soutien à l'opération, en mettant à disposition des volontaires en service civique de 16 à 25 ans.



La chasse aux oeufs est ouverte à tous, enfants, parents, grands-parents, de 0 à 99 ans ! Tout enfant doit être accompagné, cette chasse est ouverte aux centre-sociaux, aux périscolaires, et bien sûr aux familles ! Une occasion de partager un moment tout en couleurs !



La chasse se déroulera au sein du Parc Chambovet à Lyon 3ème (ou gymnase en cas de pluie), la sécurité sera assurée par les bénévoles et les services publics.



RDV le mercredi 13 avril, de 10h à 17h