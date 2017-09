Sécurité, migrants, terrorisme... Les Français jugent Collomb (Mag2Lyon)

Avec 48 % de satisfaction, Gérard Collomb est désormais mieux placé qu'Emmanuel Macron et Edouard Philippe dont la cote de popularité a décroché cet été.



Et surtout, il est passé du statut d'inconnu du Gourvernement à celui de personnalité de premier plan.



Egalement au sommaire de Mag2 Lyon, un dossier spécial sur les institutions culturelles lyonnaises qui pose une question simple : Pourquoi les Lyonnais paient-ils pour les autres ? Opéra, Célestins, Auditorium... Pourquoi la Ville de Lyon finance-t-elle ces équipements alors que l'ensemble de l'agglomération en profite...



Un dossier également sur les identitaires : depuis quelques années, quelques groupuscules d'extrême-droite ont fait du Vieux-Lyon leur quartier général. Une présence que ne supportent plus les habitants et commerçants du Vieux Lyon. Dont Philippe Carry, l'horloger de Saint-Paul.



Politique. Quels sont les promus de l'été ? Avec la loi sur le non-cumul des mandats mais aussi la nomination de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, c'est un jeu de chaises musicales qui a eu lieu cet été. Qui sont les gagnants et les perdants ?



Découvrez aussi le cahier spécial Start-up, toute la saison culturelle 2017-2018, les Lyonnais de la rentrée littéraire...