Six nouvelles voitures volontairement incendiées en banlieue de Saint-Etienne

Six nouveaux véhicules ont été incendiés

dans la nuit de samedi à dimanche sur les communes de La Ricamarie et du

Chambon-Feugerolles (Loire), dans l'agglomération de Saint-Etienne.



Un mineur de 15 ans a été interpellé pour jets de projectiles sur la police et placé en garde-à-vue.



Ces départs de feu font suite aux évènements similaires de la nuit dernière au cours desquels dix voitures avaient également été détruites par les flammes, également à La Ricamarie.



Trois habitants avait alors été placés en garde à vue, dont un jeune de 16 ans.



Selon la police, dont les dispositifs avaient été renforcés, ces incendies volontaires sont liés au grave accident d'un conducteur de quad, qui tentait d'échapper à un contrôle de police.



Vendredi après-midi, un Franco-Turc de 21 ans, qui conduisait sans casque ni plaque d'immatriculation, a perdu le contrôle de son engin et a percuté la rambarde d'un pont de chemin de fer. Projeté par dessus de celle-ci, il est retombé sur la voie ferrée plus de dix mètres en contrebas.



Le jeune homme, dont le pronostic vital n'est pas engagé, a subi plusieurs traumatismes, notamment à la moelle épinière.