Skier en juin à Val d'Isère, en dehors du glacier

Faire du ski d'été mais pas sur un glacier: ce

sera possible à Val d'Isère à partir du 3 juin, avec l'ouverture très partielle de son domaine permise par l'enneigement "exceptionnel" de l'hiver.



Il est tombé sur le domaine cet hiver près de neuf mètres de neige au total, une quantité qui permet de rendre ce projet réalisable sur trois pistes de l'envers du rocher de Bellevarde



C'est une première dans l'histoire de la station savoyarde.



C'est une solution alternative au glacier du Pissaillas (à 3.200 mètres d'altitude), qui accueillait jusque-là seul les skieurs d'été et qui sera accessible fin juin après le déneigement du col routier de l'Iseran.



D'ici là, les passionnés de la glisse pourront descendre le versant nord du rocher de Bellevarde sur les pistes de la Diebold (bleue), de la Verte et de l'O.K (rouge) qui sont servies par les remontées Funival et le télésiège

Marmottes.



Situées à 2.600 mètres d'altitude et longues chacune d'un peu plus d'un kilomètre et demi, elles offrent un dénivelé d'un peu plus de 300 mètres.



Le tarif du forfait sera le même que celui appliqué usuellement pour le ski d'été sur le glacier: 28 euros pour la journée et 330 euros pour la saison estivale, qui se termine le 13 juillet à Val d'Isère dous réserve des conditions d'enneigement.



Pas de ski du tout en revanche, de l'autre côté, sur le versant Est, pour ceux qui espéraient dévaler la mythique "face de Bellevarde", piste noire théâtre des épreuves de vitesse masculines des Jeux olympiques d'Albertville

de 1992.



Le ski d'été, qui reste une activité confidentielle en France avec notamment les entraînements des équipes nationales, pèse moins d'un pour cent du chiffre d'affaires annuel des remontées mécaniques en 2016, soit un peu plus de cinq millions d'euros.



Sur le territoire national, avec Val d'Isère, seules les stations de Tignes (Savoie) et des Deux Alpes (Isère) proposent du ski d'été, respectivement sur leurs glaciers de la Grande Motte et de Mantel.



Avant cette première à Val d'Isère, les Deux Alpes avaient déjà ouvert quelques pistes hors glacier pour la saison d'été, deux à trois fois, ces quinze dernières années.



En France, 7 millions de personnes pratiquent les sports de glisse et 51,1 millions de journées/skieurs ont été vendues durant la saison 2016-2017, selon Domaines skiables de France.