Sortie des usines hongkongaise au Festival Lumière

Après Catherine Deneuve l’an dernier, Martin Scorsese en 2015, Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino, Xavier Dolan en 2014, Quentin Tarantino, Jerry Schatzberg, Michael Cimino et Fatih Akin en 2013, c’était au tour de Wong Kar-wai de tourner sa Sortie des usines Lumière. Avec une petite touche hongkongaise.



Sous un soleil radieux, un public d’humeur joyeuse s’est mis à chanter à pleine voix le succès de Charles Aznavour, «Emmenez-moi au bout de la terre... Emmenez-moi au pays des merveilles», pour saluer la présence du chanteur.



Lunettes noires et casquette vissée sur la tête, Wong Kar-wai donne ses consignes sans utiliser le porte-voix.



Installé à l’endroit précis où le cinématographe filma les ouvriers et ouvrières sortant de l’usine des frères Lumière, en 1895, il se prépare, entouré non pas d’un, mais de deux chefs opérateurs : son complice Christopher Doyle et Pierre-William Glenn.



«Ca va ‘scoper’, l’image va sauter, parce qu’il veut tourner à 8 images par seconde», comme au tout début des images animées, explique Glenn.



Wong Kar-wai demande à ses acteurs de reproduire la scène originelle, sans rien changer, mais il se réserve le droit d’apporter une variante à la dernière prise, qui sera dévoilée au dernier moment.



Deux prises tests sont nécessaires pour régler les détails : «Il faut marcher plus vite : gardez en tête que c’est la fin d’une journée de travail, vous voulez quitter cet endroit au plus vite», précise le réalisateur à ses comédiens d’un jour. «Et ne regardez pas la caméra, ok ?»



À ses côtés, sa femme Esther à laquelle il a rendu un émouvant hommage la veille, en recevant le Prix Lumière.





Vient le moment de tourner pour de vrai. «Action !» L’acteur Sami Bouajila tire les deux lourdes grilles de l’Institut, puis la comédienne Emmanuelle Devos s’avance, immédiatement submergée par le reste des invités de cette édition 2017 qui se sont prêtés au jeu, ravis de tourner dans un film de Wong Kar-wai.



Parmi eux, le scénariste et parolier Jean-Loup Dabadie, les acteurs Vincent Pérez, Anna Karina, Clément Sibony, les réalisateurs Jean Becker, Bertrand Tavernier, Anne Le Ny, le PDG de Gaumont Nicolas Seydoux.



L’espace d’un instant, la foule pressée qui s’écoule par les grilles de l’Institut ressemble à celle, affairée, qui envahit les trottoirs de Hong Kong, fendue par les cyclistes qui s’élancent en diagonale.



En blouson rock'n'roll aux aigles brodés sur la poitrine, Charles Aznavour s’élance d’un pas juvénile, à 93 ans, donnant la main aux deux jeunes enfants de l’acteur Niels Arestrup.



Un peu plus loin, un autre bambin, fils des comédiens Clovis Cornillac et Lilou Fogli, fait lui aussi ses débuts devant la caméra, entouré de ses parents.



À la fin de la prise, vient la variante ajoutée par Wong Kar-wai : deux jeunes gens échangent un baiser avant de se séparer. Satisfait, Wong Kar-wai se met à applaudir, en guise de clap de fin...





Source Institut Lumière