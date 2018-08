Spectaculaire incendie dans un entrepôt de pneus à Valence

D'importants moyens de secours étaient engagés vendredi pour combattre un violent incendie qui ravage depuis le début de la

matinée un entrepôt de pneus au sud de Valence, entraînant l'évacuation de plus de 70 personnes.



L'incendie a débuté vers 09h00 et on prévoit une intervention de très longue durée. Une centaine de pompiers sont sur place pour lutter contre les flammes et ceux d'autres départements sont venus leur prêter main forte.



La préfecture de la Drôme a activé son Centre opérationnel départemental (COD).



"Il n'y a ni blessés, ni manquants parmi les personnels de l'entreprise", a-t-elle précisé dans un communiqué.



L'incendie localisé dans un seul bâtiment de l'entrepôt AlloPneus provoque un impressionnant nuage de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde.



"Même si ces fumées ne présentent pas de danger vital, leur forte charge en suies amène à conseiller aux populations d'éviter de s'exposer à leur dégagement", ajoute la préfecture.



Au total, 72 personnes ont été évacuées. L'évacuation des locaux s'est déroulée sans incidents, ajoute la préfecture.



Quelque 100.000 pneus étaient entreposés dans ce site de stockage qui avait ouvert fin septembre 2017.