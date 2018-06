Spring recrute près de 90 jeunes diplômés en Auvergne-Rhône-Alpes

Engagé pour l’emploi des jeunes, Spring, le cabinet de recrutement de cadres et de techniciens spécialisés de The Adecco Group,

propose près de 800 postes réservés aux jeunes diplômés partout en France en CDI, CDD et intérim.



En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont près de 90 postes qui sont proposés aux jeunes diplômés.



En Auvergne-Rhône-Alpes, Spring recrute pour tous les métiers, notamment dans le commerce, le marketing et l’informatique, ainsi que des ingénieurs et techniciens. CDI, CDD, intérim, tous types de contrats sont proposés.



« Nous sommes convaincus que ce n’est pas l’expérience qui compte, mais la personnalité et le potentiel, raison pour laquelle nous recrutonsautant de jeunes diplômés sur tout le territoire, explique Laurent da Silva, Directeur Général de Spring. En tant qu’acteur engagé pour l’emploi des jeunes, il est de notre responsabilité de leur donner leur chance.



Le 20 juin, Spring organise partout en France la 2ème édition du Spring Day, une journée durant laquelle les recruteurs rencontreront les jeunes diplômés pour échanger avec eux sur leur projet professionnel et pour leur faire découvrir les postes proposés par le cabinet



Spring est également impliqué dans l’opération CEO for One Month, un processus de recrutement innovant mis en place par The Adecco Group, dont l’objectif est de permettre à un jeune de vivre une expérience unique : devenir le bras droit du Président du Groupe pendant un mois.



Cette année, plus de 9 100 candidats ont tenté leur chance et c’est Sarah Palak, étudiante de 20 ans à l’Edhec, qui a été sélectionnée pour vivre au rythme de Christophe Catoir du 11 juin au 9 juillet.



Toutefois, l’aventure ne s’arrête pas là pour les 170 meilleurs candidats du processus



Le 19 juin, veille du Spring Day, les recruteurs Spring les rencontreront pour leur donner des conseils sur la suite de leur carrière et pour leur proposer des offres d’emploi correspondant à leur profil.



Pour découvrir les offres d’emploi proposées par Spring, les candidats sont invités à se rendre directement sur le site : www.springfrance.com