St-Exupery: l'anticipation de la vague neigeuse a permis de limiter les retards

En anticipation, Aéroports de Lyon, en alerte depuis 3h00 ce matin, a déclenché le dispositif PC neige dès 5h00 pour préparer les pistes comme les aires de trafic.



Cette procédure implique la mobilisation d’une trentaine de personnes dédiées, comme l’ensemble des engins de déneigement dont Aéroports de Lyon s’est équipé.



Comme sur le reste de l’agglomération, les conditions difficiles ont entrainé quelques retards sur l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.



La neige particulièrement lourde et tombant en continu a sensiblement ralenti les opérations de déneigement comme celles de dégivrage que les compagnies aériennes doivent réaliser sur leurs avions avant de décoller.



A 13h00, le trafic enregistrait un retard moyen des vols de 50 min à l’arrivée et de 2h au départ (moyenne induite par deux vols retardés de plus de 4h ce matin). 7 vols ont été annulés.



La prévision de Météo France fait état d’une amélioration des conditions.





Les opérations se rétablissent progressivement dans leur mode nominal.



Aéroports de Lyon rappelle que l'anticipation et l’organisation sont primordiales dans la gestion de ce type d’évènements météorologiques afin de limiter au maximum l’impact sur les passagers.