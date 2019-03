Stéphanie Loyer - Commissaire adjointe du Salon Mahana du 8 au 10 mars 2019

Du 8 au 10 mars se déroule la nouvelle édition du Salon Mahana à la Halle Tony Garnier



Goûtez aux dernières tendances touristiques pour des vacances inoubliables, Mahana Lyon est votre meilleure source d’inspirations voyages. Evadez-vous avec le salon Mahana Lyon proposant plus de 250 destinations ! Plongez dans un monde où vos voyages et loisirs prennent les couleurs de vos envies.



Que vous soyez baroudeur des jungles amazoniennes ou spécialiste du farniente sur la plage, chercheur invétéré de la nouveauté touristique ou culturelle en Europe, fondu de vacances sportives dans les montagnes françaises ou de cocooning en famille à la campagne, le salon du tourisme Mahana Lyon vous présente une offre touristique à 360° pour du long ou du court séjour, en France et à l'étranger.



Pour nous en parler Stéphanie Loyer, Commissaire adjointe du Salon Mahana au micro de Manylam dans la matinale de Lyon1ère.