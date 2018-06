Sylvain Lachaud fête ses 10 ans de passion

Sylvain Lachaud a installé son atelier au coeur du quartier de la Croix-Rousse et créé LS Artisan Maroquinier



Il travaille un cuir entièrement Made in France pour réaliser sacs, portefeuilles et besaces de façon artisanale et personnalisable.



LS Artisan Maroquinier fête ses 10 ans en ouvrant une galerie éphémère, 16 rue des pierres plantées, et en invitant le graffeur Pec (père de Knar) à décorer quelques-unes de ses réalisations



Ecoutez le reportage d'Alaïs Boiteux