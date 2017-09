Sylvie Vartan de retour à l'Olympia, "cheveux au vent", avant Lyon

Tubes yéyés, rocks endiablés et succès disco comme une rétrospective entre nostalgie et célébration du temps présent : 56 ans après son premier Olympia, Sylvie Vartan a retrouvé vendredi soir la scène de ses débuts et restée depuis l'écrin privilégié de sa carrière avec des dizaines de concerts.



Son premier passage remonte au 11 décembre 1961, en première partie de

Gilbert Bécaud. Trois ans plus tard, Sylvie Vartan s'y produira en vedette

principale, avec les Beatles en débutants pour chauffer la salle.



Vendredi soir, images d'archives à l'appui projetées en fond de scène, la

chanteuse a passé en revue les sixties en égrenant les principaux tubes qui

lui ont ouvert les portes du Panthéon de la chanson française dont "Tous les

copains", "La plus belle pour aller danser", " Comme un garçon", "C'est bon de vous voir", "Est-ce que tu le sais?", "En écoutant la pluie"...



"Des années où la musique était gaie et légère, et qui accrochait les

coeurs...", a dit sur scène Sylvie Vartan, 73 ans depuis le 15 août.



La voix intacte, redoublant d'énergie, arpentant sans cesse la scène,

l'artiste portait en première partie un smoking blanc et était accompagnée de neuf musiciens et trois choristes en petites robes dans l'esprit d'André

Courrèges qui, à la même époque, révolutionnait la mode.



Après l'entracte, la chanteuse a revisité cette fois les années 80 jusqu'à

aujourd'hui avec d'autres succès tout aussi marquants et inscrits dans la

mémoire collective comme "L'amour, c'est comme une cigarette", "Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ?", "C'est fatal" ou "La Maritza" repris en choeur

par le public debout.



"Je n'aime pas les au revoir. Je préfère le moment présent et rêver à l'avenir", a confié Sylvie Vartan au moment du final avant d'interpréter un dernier titre récent, comme une résolution: "Je garderai toujours les cheveux au vent/Il faut qu'on rêve et qu'on roule cheveux au vent".



Après un second récital à l'Olympia samedi soir, la chanteuse se produira

le 23 septembre à Lyon, avant d'autres dates en tournée.



Un nouveau disque studio est annoncé pour 2018. Un titre écrit et composé par Keren Ann est déjà enregistré. Carla Bruni qui a offert "Je chante le blues" à Sylvie Vartan, sera également de nouveau sollicitée.



Vendredi soir, au balcon de l'Olympia, l'ancienne première dame était d'ailleurs accompagnée de Nicolas Sarkozy.





Avec AFP