TCL: T1 coupée en deux jusqu'à vendredi matin

Dans le cadre du réaménagement des abords de la gare de la Part‐Dieu et du centre commercial, des

travaux sont en cours à la sortie du tunnel Brotteaux Servient fermé depuis le 15 janvier et jusqu'à fin

avril 2018.



La première partie de ces travaux consiste à démolir des caissons le long de la plateforme du

tramway.



Une canalisation d'eau potable a été percée mercredi matin. Les équipes de l'Eau du Grand Lyon et de la SPL sont intervenues rapidement afin de couper l'eau et de stopper la fuite.



Des investigations ont été nécessaires afin de vérifier les éventuels impacts de cette fuite sous la plateforme du tramway.



Suite à ces investigations, la sécurisation de la canalisation est en cours par un béton spécial. Des travaux de confortement sont nécessaires pour assurer la stabilité de la plateforme.



Après injection, séchage du béton et vérification technique dans la journée de jeudi, l'exploitation du

tramway pourrait reprendre vendredi matin.



La circulation automobile sur la rue Servient est maintenue sur une voie pendant les travaux de réparation.