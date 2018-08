TCL: accueil renforcé pour la rentrée

À quelques jours de la rentrée, les TCL proposent à leurs clients un dispositif d’accueil renforcé pour les accompagner dans leurs démarches de souscription ou de renouvellement d’abonnement.



En cette période rythmée par les chaînes d’inscription et les périodes d’intégration, les agents TCL vont à la rencontre des étudiants dans 24 sites universitaires et grandes Ecoles comme Lyon II, l’EM Lyon, l’INSA ou encore l’Institut Paul Bocuse.



Jusqu’au 8 octobre, pas moins de 76 stands sont programmés pour accompagner les étudiants dans la création ou le renouvellement de leur abonnement « Campus ».



Cette démarche simplifiée permet également aux nouveaux étudiants de découvrir le réseau TCL et les services proposés : appli mobile, lignes Pleine Lune, programme fidélité...etc



Il est demandé aux étudiants d’apporter un RIB ainsi qu’une photo d’identité pour clôturer leur dossier sans avoir à se déplacer en agence. Tous les lieux et horaires sont disponibles sur standcampus.tcl.fr.



Du mercredi 29 août au samedi 8 septembre inclus, en plus des six agences TCL (Bellecour, Part-Dieu, La Soie, Grange Blanche, Gorge de Loup et Givors), deux espaces dédiés aux abonnements scolaires et étudiants seront disponibles dans les stations de métro Part-Dieu et Bellecour. Ouverture du lundi au vendredi de 10h45 à 18h45 et le samedi de 9h00 à 18h00.



Lundi 3 et mardi 4 septembre, toutes les agences TCL (à l’exception de Givors) accueilleront les clients jusqu’à 21h contre 19h habituellement.