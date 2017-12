TCL: un nouveau parc relais

Le 22ème parc relais du réseau TCL, ouvre ses portes demain, jeudi 14 décembre, après 3 mois de travaux.



Ce nouvel espace de 3000m2, situé au terminus de la ligne C24, route du col de la Luère - gymnase Catalon, offre 69 places de stationnement, dont 2 pour les personnes à mobilité réduite.



Véritable alternative à la voiture, cette solution de stationnement gratuit offert aux voyageurs du réseau TCL, va permettre de répondre au problème récurrent de congestion automobile au niveau de la RD489, en favorisant le recours aux transports en commun pour les habitants des communes de l’ouest lyonnais.



Le projet, représentant un montant de 580K€ a été entièrement pris en charge par le SYTRAL.



L’aménagement est marqué par la préservation du caractère paysager du site qui compte aujourd’hui 21 arbres d’essences variées.



Intégré au patrimoine du réseau TCL, la gestion et l’entretien du parking sont toutefois confiés à la commune de Grézieu-la-Varenne.



Le SYTRAL propose aujourd’hui la plus importante offre de stationnement de France avec ses 22 parcs relais situés aux abords de l’agglomération lyonnaise, le long des lignes fortes du réseau.



Au total, ce sont plus de 7 700 places proposées aux utilisateurs des TCL qui contribuent à réduire les flux de voitures entrant dans l’agglomération.





Source SYTRAL