TERRE ET LAC: "une aventure d'entrepreneurs" dans les énergies renouvelables

Terre et Lac a été fondé en 2009 par trois entrepreneurs actifs de longue date dans les énergies renouvelables.Cette équipe d’experts passionnés par les énergies renouvelables apportent leur contribution à la révolution en cours dans le secteur électrique.A travers Terre et Lac, ils font le pari d’une production photovoltaïque décentralisée, au plus près des lieux et des besoins de consommation.Pour en savoir plus: