THÉÂTRE DU POINT DU JOUR: changement d'équipe !

Après 4 années passées au Théâtre du Point du Jour et avoir expérimenté des formes novatrices de

théâtre, Gwénael Morin va poursuivre son travail et celui de sa compagnie sous d’autres formes à la rentrée 2018.



La Ville de Lyon a donc décidé de lancer un appel d’offre pour recruter une nouvelle équipe artistique à

même de continuer à faire vivre ce lieu culturel important du quartier du Point du Jour.



La procédure lancée mi-mai s’achèvera cet automne par la nomination d’une nouvelle équipe artistique.



La DRAC Auvergne Rhône Alpes est étroitement associée à ce recrutement.



"Les candidats pourront se faire connaitre lors de l’appel à candidatures au cours duquel, en seconde phase, les équipes retenues auront à élaborer un projet artistique pour ce théâtre, à la fois en terme de créations, de diffusion, de médiation culturelle et d’ouverture sur ce quartier et la ville" précise la Ville de Lyon dans un communiqué.



Compte tenu des délais de recrutement et de mise en place de la nouvelle équipe, celle-ci ne pourra pas prendre pleinement possession du théâtre dès la rentrée 2018.



Parallèlement, la salle de la Célestine (petite salle de 150 places du Théâtre des Célestins) a été inondée lors des dernières crues de la Saône et du Rhône et ne sera pas en capacité d’accueillir les spectacles prévus sur la prochaine saison.



A titre exceptionnel, le Théâtre du Point du Jour étant vide, celui-ci ouvrira ses portes à la programmation de la Célestine sur la saison 2018/2019 et accueillera la dizaine de spectacles prévus entre octobre et mai prochain.



Parallèlement à cette programmation, des investissements seront conduits par la Ville de Lyon dans ce théâtre au cours de la saison 2018/2019 afin de lui redonner de meilleures conditions de confort pour les spectateurs (gradins, sols) et de travail pour les équipes (intercom…).



La nouvelle équipe artistique du Point du Jour, nommée cet automne, investira progressivement le lieu afin de préparer au mieux la saison 2019.