TOP 14 : Lyon s'impose facilement face à Pau - 30 à 10.

Lyon s'est imposé avec le bonus offensif aux dépens de Pau (30-10), samedi au stade de Gerland, au terme d'un match bienmaîtrisé de la 11e journée de Top 14.



Grâce à ce succès à cinq points, le Lou remonte à la quatrième place, en attendant les résultats dimanche de deux de ses poursuivants, le Stade Français et Bordeaux-Bègles.



De son côté, Pau subit sa quatrième défaite consécutive en championnat. La phase finale commence à s'éloigner sérieusement pour la Section, 10e provisoire en attendant le résultat de Toulon-Grenoble.



Après deux défaites à l'extérieur et deux succès longs à se dessiner lors de ses deux dernières sorties à domicile contre Grenoble (34-6) et le Stade Français (41-6), le Lou n'a cette fois pas traîné. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Lyonnais ont vite pris les devants pour s'offrir un succès incontestable.



Ils auraient pu donner plus d'ampleur au score sans le manque de réussite de leurs buteurs avec un 2 sur 6 face aux perches pour Jonathan Pélissié, Lionel Beauxis et Jean-Marc Doussain.



C'est l'ailier néo-zélandais Toby Arnold qui a ouvert la marque après une touche dans le camp palois (5-0, 9e). Cinq minutes plus tard, l'arbitre Cédric Marchat a validé après visionnage vidéo un essai de l'arrière Jean-Marcellin Buttin au terme d'une action confuse (12-0, 14e).



Et à la demi-heure de jeu, Liam Gill, repositionné en 3e ligne centre, propulsé dans l'en-but par son pack, a conclu par un essai en force (17-3). Et l'addition aurait pu être encore plus lourde avec plusieurs occasions franches d'essais manquées par les Lyonnais (21e, 27e, 37e).



Entre des Lyonnais parfois maladroits qui ne voulaient pas se découvrir et des Palois limités, le rythme du match a baissé après la mi-temps. Les Rhodaniens ont alors mis du temps à marquer un quatrième essai pour sécuriser le bonus offensif, ne profitant pas du carton jaune infligé au 3e ligne palois Baptiste Pesenti (52e). Ils s'en sont remis à leurs avants pour ajouter un essai par Virgile Lacombe (63e).



Après un essai de Pesenti (68e) pour sauver l'honneur palois, Charly Ngatai a su être opportuniste pour aplatir à son tour et parachever le succès lyonnais (30-10, 74e).





