TOP 14 RUGBY TOUR: RENDEZ-VOUS À BELLECOUR LES 25 et 26 MAI

Dans le cadre de sa tournée 2018, le TOP 14 Rugby Tour vient à la rencontre des Lyonnais les 25 et 26 mai prochains.



Gratuit et tous publics, le village s'installera place Bellecour et invitera tous ses visiteurs à vivre une expérience 100% rugby inédite.



Cet événement gratuit et tous publics acceuille familles, non-initiés ou fans de rugby



Un village gratuit et interactif avec de nombreuses animations pour petits et grands : Mur digital, Haka géant, initiations, mêlées géantes, machine à mêlée, quiz, et en guest star, le Bouclier de Brennus !



Des parrains, anciens joueurs internationaux, investis et proches du public seront présents à Lyon pour jouer, échanger et faire part de leur expérience avec le public.



Des séances de dédicaces également...Avant de se rendre au Groupama Stadium, les supporters pourront venir à la rencontre des joueurs des équipes demi-finalistes du TOP 14 lors de séances de dédicaces organisées sur le village



A travers des animations, des initiations et des rencontres, le TOP 14 Rugby Tour offre à tous les

passionnés ou simples curieux une immersion festive et conviviale autour de l'ovalie.



La tournée 2018 a exploré, cette année encore, de nouveaux territoires en s'installant sur les grandes

places d'Orléans, Poitiers, Ajaccio et Nice. Elle se termine, comme le veut la tradition, à Lyon, ville-hôte

des demi-finales du TOP 14.



La Ligue Nationale de Rugby a créé cet événement il y a maintenant 6 ans, dans le but de développer la

pratique du rugby sur tout le territoire. Le TOP 14 Rugby Tour a pour objectif de populariser l’apprentissage du rugby auprès du grand public tout en consolidant le lien indéfectible existant entre rugby professionnel et rugby amateur.