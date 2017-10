TRAFIC QUASI NORMAL AUX TCL VENDREDI

En raison d’un mouvement social national, le réseau TCL sera très légèrement perturbé ce vendredi 20 septembre :



METRO



Les lignes A, B, C et D circuleront normalement



FUNICULAIRE



La ligne F1 est en travaux, les navettes « bus-relais » circuleront normalement La ligne F2 circulera normalement



TRAMWAY



La ligne T1 circulera avec une fréquence de 7 minutes au lieu de 6 minutes Les lignes T2, T3, T4 et T5 circuleront normalement



BUS – seules 6 lignes seront légèrement impactées



Lignes circulant avec une fréquence allégée (horaires vacances) :



La ligne 16 circulera avec une fréquence de 15 minutes au lieu de 10 à 12 minutes



La ligne 52 circulera avec une fréquence de 15 minutes au lieu de 12 minutes



La ligne 57 circulera avec une fréquence de 15 à 20 minutes au lieu de 15 minutes



La ligne 67 circulera avec une fréquence de 15 minutes au lieu de 10 à 12 minutes



La ligne 68 circulera avec une fréquence de 15 à 20 minutes au lieu de 12 à 15 minutes



La ligne 85 circulera avec une fréquence de 30 minutes au lieu de 20 à 30 minutes



Toutes les autres lignes circuleront normalement y compris les lignes Junior Direct