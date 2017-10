TWIN JET lance sa navette entre Lyon et Zurich

La compagnie aérienne TWIN JET inaugure sa nouvelle ligne au départ de Lyon-Saint Exupéry vers l’aéroport de Zurich.



Pour célébrer la nouvelle desserte du réseau de la compagnie française, l'arrosage du Beechcraft 1900 de 19 places s'est déroulé à l'arrivée de l'avion sur le tarmac, telle que le veut la tradition.



La compagnie privée française, spécialisée dans les lignes « à forte typologie affaires », propose à partir du 30 octobre, trois vols allers-retours quotidiens du lundi au vendredi et un vol aller-retour le dimanche entre les aéroports de Lyon et Zurich.



LYON à ZURICH: départ de St-Ex à 6h45, 14h40 ET 18h20



Zurich à Lyon: départ de Zurich à 8h20 16h25 et 19h55



Pour le lancement de sa nouvelle ligne, Twin Jet propose des tarifs promotionnels à partir de 395 € TTC aller-retour.



Pour plus de flexibilité, les réservations pourront être faites en agences de voyages et sur son site Internet www.twinjet.fr



Twin Jet est partenaire FlyingBlue, programme de fidélité du groupe Air France - KLM. Les passagers pourront cumuler des miles sur leur carte de

fidélité



Créée en mai 2001, TWIN JET opère 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 16 destinations réparties en France, en Allemagne et en Italie : Bergerac, Le Puy-en-Velay, Limoges, Lyon, Marseille, Mende, Metz-Nancy, Nice, Toulouse, Pau, Périgueux, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Friedrichshafen, Milan Malpensa.



Elle dispose d’une flotte de 12 avions de type Beechcraft 1900.