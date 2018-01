Tempête: les stations des Alpes du Nord ferment tout ou partie de leur domaine

Les domaines skiables des stations des Alpes du nord étaient en grande majorité fermés mercredi à mesure que forcissait la tempête Eleanor dans les massifs montagneux.



"Chacun gère la crise à sa façon en fonction des niveaux d'exposition. Mais il va sans dire que l'ensemble des domaines skiables des Alpes du nord sont touchés par la tempête et que les petits appareils ouverts dans la matinée en bas de station ont dû fermer", a déclaré en début d'après-midi à l'AFP Pierre

Lestas, président de DSF.



"On est inquiet, tout peut arriver mais les dispositions sont prises pour éviter les accidents, les chutes d'arbres...", a ajouté M. Lestas, qui n'était pas encore informé du décès d'un skieur à Morillon (Haute-Savoie) victime de la chute de sapins sur une piste.



Selon le président de la section Savoie, David Ponson, "des rafales en moyenne à 150 km/h et qui ont atteint jusqu'à 250 km/h aux Arcs 2000" ont été relevées. Ces "très forts vents couplés à la pluie font pas mal de dégâts sur les domaines skiables", a-t-il souligné.



L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels et de préserver le matériel. Les arbres sont chargés de neige, alourdie par la pluie", a ajouté M. Ponson. "Il vaut mieux rester devant la cheminée aujourd'hui".



Après la Haute-Savoie et la Savoie, "le vent forcit en Isère et se dirige vers les Hautes-Alpes". La préfète de ce département a lancé un appel à la prudence face à cet épisode de vents fort (90 à 120 km/h en montagne) et de risques avalancheux.



Tout le domaine skiable de Chamonix était fermé mercredi, selon Antoine Burnet, de la Compagnie du Mont-Blanc. Si le domaine des Houches/Saint-Gervais pouvait ouvrir presque les trois quarts de ses pistes, tout le secteur en altitude était fermé. A Megève, la moitié du domaine était également clos.



Avoriaz était "entièrement fermé aujourd'hui", selon l'office du tourisme qui a "enregistré des rafales à 108 km/h à 1.800 m et des pics à 144 km/h à 2.200 m".



Val d'Isère indiquait sur son site que seules six remontées sur 76 étaient ouvertes, en raison des vents violents qui balayaient le domaine, générant des dangers d'avalanche sur certains secteurs.



Les Arcs conseillent "de limiter (les) déplacements en station et sur le domaine skiable aujourd'hui".



Le vent et la pluie, qui alourdit le manteau neigeux, accroit le risque d'avalanche qui est très fort voire maximal à partir de 2.300 m sur les massifs, selon Meteo France.





