Textile: BCBG Max Azria France en liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (Drôme) a prononcé lundi la liquidation judiciaire de la filiale française du groupe américain de prêt-à-porter BCBG Max Azria.



"BCBG a été mis en liquidation judiciaire, avec une poursuite de l'activité jusqu'au 31 octobre", a indiqué à l'AFP Stéphanie Vénitien, secrétaire du comité d'entreprise et représentante des salariés de la filiale française basée à Mercurol, dans la Drôme.



BCBG Max Azria France, qui compte 11 magasins et emploie 138 personnes,

avait été placé en redressement judiciaire le 8 mars par le tribunal de

commerce de Romans.



La liquidation judiciaire "concerne aussi les filiales européennes, soit

250 personnes en tout", a ajouté Mme Vénitien.



Le 6 septembre, une offre conjointe de reprise par la société Bert (transport) et trois dirigeants actuels de la filiale française avait été considérée comme "recevable" par le tribunal qui avait néanmoins demandé "un complément d'information". Mais elle n'a pas abouti.



Les difficultés de BCBG Max Azria France sont la conséquence du dépôt de bilan de sa maison-mère américaine.



Le groupe BCBG, fondé en 1989 par le créateur tunisien Max Azria et

désormais détenu par la firme d'investissement Guggenheim Partners, a fait l'objet d'une procédure de type "chapter 11" (permettant la poursuite de l'activité après un dépôt de bilan) aux Etats-Unis.





