Tisser l'argile, tourner le fil : l’alliance des matériaux pour les Tupiniers 2018

Les 8 et 9 septembre 2018, Les Tupiniers du Vieux Lyon joueront la carte du partenariat avec Ateliers d’Art de France



Pour cette 33ème édition, les Tupiniers du Vieux Lyon proposent de suivre un fil, celui qui lie deux artistes, deux matériaux, deux univers pour créer des œuvres uniques et explorer de nouveaux champs artistiques.



« Des céramistes contemporains ont tenté cette alchimie, dépassé leurs contraintes techniques, et tendu un fil vers d’autres créateurs de la matière pour imaginer des pièces sensibles où terre et fibres se mêlent intimement » promettent les organisateurs



Une exposition de pièces d’exception se tiendra dans la cour des Lazaristes, dont l’entrée sera balisée par une installation lumineuse en osier d’Erik Barray, vannier urbain et lyonnais.



Et comme chaque année, sur le marché, 140 potiers, dont un tiers de nouveaux sélectionnés, venus des quatre coins du territoire et de différents pays européens viendront à la rencontre du public.



Un large éventail de la création céramique d’aujourd’hui sera présentée aux lyonnais et aux touristes de passsage place Saint-Jean



En résonance avec l’évènement, la Maison des Canuts, accueillera ensuite dans ses locaux une exposition des créations de Silver Sentimenti du 11 septembre au 10 octobre.





Site internet : www.tupiniers.com