Tony Bertrand nous a quittés à 105 ans (HOMMAGE EN PODCAST)

Tony Bertrand avait été adjoint aux Sports de la Ville de Lyon de 1959 à 1977: on lui doit le palais des sports de Gerland (1962), la piste de ski artificielle de La Sarra (1964), les patinoires Charlemagne et Baraban (1969), les piscines de Vaise et du Rhône...et bien d'autres équipements.



Mais Tony Bertrand était surtout un sportif accompli...i fut entraîneur de l’équipe de France d’athlétisme aux Jeux olympiques de Londres en 1948



Ce lyonnais débute le sport en 1921, à l'âge de 9 ans, au patronage de l'église Saint-Louis de la Guillotière



il pratique le basket et l'athlétisme au Lyon olympique universitaire (LOU). Il est vainqueur — en 1937 à Paris, en 1938 à Blois et en 1939 à Grenoble — du championnat olympique de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France.



Sa rencontre avec Louis Pradel au début des années 1950 avait lui permettre d'entamer une carrière d'élu.



Au conseil municipal de Lyon il est d'abord délégué aux sports, il crée l’Office municipal des sports (OMS)



Il sera ensuite élu conseiller général du Rhône en 1959, vice-président du Département de 1967 à 1979.



L'ancienne piscine du Rhône porte aujourd'hui son nom. Nous l'avions rencontré à l'occasion de l'inauguration de Centre Nautique