Top 14 : Le LOU toujours invaincu à domicile

Le LOU Rugby, toujours invaincu à domicile, s'est facilement imposé (32-11) face au Racing lors de la 15e journée du Top 14, samedi à Gerland, décrochant ainsi un troisième succès d'affilée. De son côté, le Racing concède son troisième revers consécutif en déplacement.



Malgré une quinzaine d'absents sur blessure, les Lyonnais se sont montrés plus réguliers et consistants que le Racing, également diminué par des indisponibilités, les joueurs retenus en sélection, et la récente retraite de Pat Lambie.



Les lyonnais, qui fêtaient les deux ans de leur emménagement dans le stade de Gerland, ont mis trente minutes pour prendre la mesure d'un adversaire très indiscipliné. Par la suite, ils ont plié la rencontre en dix minutes, avant et après la mi-temps.