Top 14 - Le Néo-zélandais Charlie Ngatai arrive à Lyon

Le centre néo-zélandais Charlie Ngatai a signé un contrat de deux ans, à compter de la saison prochaine, avec le LOU, a annoncé mardi le club lyonnais du Top 14.







Ngatai, 27 ans (1,88 m, 103 kg), a évolué en Super Rugby avec les Wellington Hurricanes (2010/12) et les Waikato Chiefs (depuis 2012). Il compte 1 sélection chez les All Blacks en juillet 2015 et a disputé les tournées européennes des Maoris All Blacks de 2012 à 2015.







Ce centre qui peut aussi jouer arrière est la cinquième recrue du LOU pour la saison 2018-2019, après Raphaël Chaume (pilier), Patrick Sobela (3ème ligne), Jean-Marc Doussain (ouvreur) et Noa Nakaitaci (ailier).







Avec AFP