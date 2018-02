Top 14 - Lyon - Clermont 36 - 10

Le LOU a infligé une sévère défaite à Clermont (36-10), samedi, lors de la 17e journée de Top 14, le cinquième revers consécutif du champion de France en titre.



Pour l'ASM, 10e du classement, les chances de qualification pour la phase finale deviennent de plus en plus minces.



Clermont pointe désormais à quinze longueurs des Lyonnais qui, avec ce succès bonifié et avant la rencontre entre Bordeaux-Bègles et Castres dimanche, remonte à la 6e place (47 pts).



Au terme d'un match marqué par de nombreuses maladresses, les Auvergnats peuvent s'en vouloir de s'être montrés trop indisciplinés (trois exclusions temporaires aux 15e, 42e et 44e minutes) et d'avoir donné les ballons pour se faire battre.



Le LOU a marqué deux essais opportunistes sur deux coups de pieds consécutifs à des ballons perdus par Clermont.



Sur le premier, l'ouvreur clermontois Patricio Fernandez ne parvenait pas à contrôler le ballon devant sa ligne. En embuscade, l'ailier, Toby Arnold ouvrait la marque (5-0, 12).



Avant la demi-heure de jeu, Noa Nakataici récupérait la balle sur sa ligne.



Plaqué par Alexis Palisson, il échappait la balle et voyait l'ouvreur lyonnais Mike Harris faire le break (12-0, 28).



A la mi-temps (12-3), le score aurait pu être encore plus lourd pour Clermont.



A quinze contre quatorze, après le carton jaune infligé au centre Mali Hingano (15), Mike Harris a laissé échapper la balle au moment d'aplatir (22) et Rudi Wulf gâché un trois contre un (23).



A la reprise, Clermont a achevé son entreprise d'autodestruction: Nakaitaci prenait un carton jaune pour une faute stupide sur Alexis Palisson (42). Dans la foulée, le 2e ligne Paul Jedrasiak plaquait le centre lyonnais, Rudi Wulf, en position de marquer et était à son tour exclu temporairement mais l'arbitre

accordait justement l'essai de pénalité (19-3, 44)



A quinze contre treize, le demi de mêlée Baptiste Couilloud enfonçait le clou entre les perches pour un essai transformé par Harris (26-3, 47).



Clermont se rebellait et sauvait l'honneur par un essai de Jarvis transformé par Laidlaw (26-10, 55).



A la dernière minute, Stéphane Clément et Frédéric Michalak pour la transformation portaient le score à 36-10 (80) après qu'Harris a passé une pénalité.





Avec AFP