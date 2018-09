Top 14 - Michalak devient conseiller multi-cartes du LOU

L'ancien ouvreur ou demi de mêlée international du LOU, Toulouse et Toulon, Frédéric Michalak, sera désormais conseiller multi-cartes du LOU Rugby, a annoncé lundi le club lyonnais où il a terminé sa

carrière au printemps dernier.



Âgé de 36 ans, Michalak interviendra auprès du président Yann Roubert et du manager sportif, Pierre Mignoni, dans les domaines du recrutement, de la vie du groupe, de la formation, de la reconversion des sportives ou encore des relations publiques.



Michalak (77 sélections en équipe de France) a disputé les deux dernières saisons de sa carrière à Lyon (44 matches, 228 points). Son ultime match a eu lieu au Groupama Stadium de Décines, en demi-finale du Top 14 contre Montpellier.



Outre les maillots du LOU, Toulon et Toulouse, Michalak a aussi porté celui des Sharks, en Afrique du sud.





Source : LOU Rugby