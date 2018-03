Top 14 - Saison 2014-2015: Oyonnax forteresse quasi imprenable

Pour sa première année de présence en Top 14, le plus petit budget de l'élite a fait sensation en scellant définitivement son maintien au terme de la dernière journée de championnat. Malgré une vague de blessures

enregistrée à mi-saison, le club haut-bugiste s'est forgé une réputation de forteresse quasi imprenable à domicile.



Profitant de la précision métronomique de son buteur argentin Benjamin Urdapilleta, des accélérations fulgurantes de Silvère Tian et d'un pack robuste et puissant, le club "rouge et noir" entend une nouvelle fois assurer son maintien avec l'objectif de pérenniser l'USO en Top 14.



Pour cela, la structure oyonnaxienne a revu son budget à la hausse et augmenté ce dernier de 4 millions d'euros (13,9 M EUR). Tout en misant sur ses infrastructures, à l'image de cette toute nouvelle pelouse "anti-gel" installée durant l'été, le club a renforcé son groupe professionnel d'une dizaine d'arrivées, toutes expérimentées à ce niveau de compétition.



L'homme à suivre sera Benjamin Urdapilleta. Chef d'orchestre de l'équipe, l'ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta a par son sens du jeu et son jeu au pied tiré de nombreuses fois l'US Oyonnax de mauvais pas. Auteur de 239 points dont 62 pénalités, titularisé à vingt reprises en championnat, l'ouvreur âgé de 28 ans sera mis en concurrence avec le nouveau venu, le Sud-Africain Riaan Smit. Pour sa troisième saison avec l'USO, l'ex-Puma (10 sélections) entendra par la précision de ses coups de pieds confirmer son statut particulier de chouchou du public haut-bugiste.



L'objectif affiché: "Lors de notre arrivée en Top 14, nous nous étions posé 10.000 questions. Nous avons eu les réponses et nous savons que nous devons apporter davantage de précision à ce que nous faisons. Mais nous sommes meilleurs que l'an passé, car nous avons appris, travaillé et parce que nous avons associé des compétences", explique Christophe Urios.







Avec AFP