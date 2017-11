Top 14 - Toulouse mate Le LOU à son tour

Toulouse, vainqueur pour la deuxième fois à l'extérieur de la saison (17-9), a infligé au LOU sa troisième défaite

consécutive, la seconde sur son terrain de Gerland, dimanche en match de

clôture de la 11e journée du Top 14.



Le Stade toulousain remonte au 5e rang à un point du LOU, encore leader au début de la 10e journée avant de perdre à Clermont, et qui descend de la 2e à la 3e place, derrière Montpellier et La Rochelle.



Le match a basculé peu après la mi-temps après une première période dominée de manière stérile par Toulouse, venu deux fois dans l'en-but lyonnais, sans

succès (20, 22).



Les Lyonnais, qui menaient 3-0 à la pause sur une pénalité de Lionel

Beauxis (13), ont craqué d'entrée au retour des vestiaires.



L'ailier Toby Arnold, écopait d'une exclusion temporaire pour en-avant

volontaire sur une occasion d'essai adverse.



La sanction était doublée d'un essai de pénalité pour les Toulousains (7-3,

41).



Dans la foulée, les visiteurs profitaient de leur supériorité numérique

pour doubler la mise par leur ouvreur, Zach Holmes qui obtenait un deuxième essai (14-3, 45).



"Gagner à l'extérieur, chez le deuxième du classement, est une belle performance", s'est réjoui l'entraîneur toulousain, Ugo Mola.



"Nous sommes heureux d'avoir imposé notre rugby, malgré une première période au cours de laquelle nous manquons de réalisme. Notre contre en touche, notre mêlée et notre capacité à neutraliser la conquête lyonnaise, l'une des meilleures du championnat, ont été une des clés du match", a-t-il analysé.



Dans l'ensemble, le LOU a péché dans la conservation du ballon, et, surtout, dans son utilisation.



Il a également fait des mauvais choix tactiques, refusant en quatre occasions de taper les pénalités avant de perdre le ballon en touche.



L'exclusion temporaire infligée au pilier droit remplaçant de Toulouse, Dorian Aldegheri (54e), a permis toutefois à Lyon de mettre la pression sur Toulouse, grâce à deux nouvelles pénalités de Beauxis (55, 61).



Après avoir raté une première occasion (74), l'arrière Thomas Ramos

assurait le succès du Stade toulousain en passant une pénalité face aux

perches (17-9) privant du même coup les Lyonnais du bonus défensif.



"Nous avons forcément mal à la tête. Beaucoup de choses n'ont pas

fonctionné. Nous avons manqué d'efficacité sur nos temps forts, au contraire des Toulousains", a regretté pour sa part, l'entraîneur du LOU, Pierre Mignoni.





