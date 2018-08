Top 14/Transferts : l'Argentin Carizza joker médical au LOU

Le 2e ligne argentin Manuel Carizza s'est engagé avec le LOU en tant que joker médical, a annoncé jeudi le club de Top 14.



L'ancien joueur du Racing 92 (19 matches en 2017-2018), âgé de 33 ans, vient remplacer Virgile Bruni, blessé à un genou la saison dernière.



Avant de venir jouer au LOU, Carizza (2,02m, 115 kg) a évolué à Biarritz (2005-2012), au Racing (2012-2013, 2015-2018), aux Stormers (2013-2015) et à la Western Province (2014-2015).



Champion de France avec Biarritz (2006) et avec le Racing (2016), vainqueur du Challenge européen avec Biarritz (2012), il compte 43 sélections avec les Pumas.



Il a aussi été trois fois finalistes de la Champions Cup (2006, 2010 avec Biarritz et 2016 avec le Racing).