Top 14: le LOU a envie d'y regoûter

Demi-finaliste du Top 14 et qualifié pour la

Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire, Lyon se veut prudent au moment de reprendre l'entraînement et s'est fixé des objectifs mesurés, notamment une nouvelle qualification pour les phases finales du Top 14.



"Nous voulons tout faire pour revenir en phase finale mais ce sera compliqué. C'est l'objectif de beaucoup d'équipes", assure le président du LOU Rugby, Yann Roubert, alors que la reprise effective de l'entraînement est

prévue le 3 juillet.



Renforcé par huit joueurs (dont sept internationaux), les Lyonnais voudront

continuer la progression entamée depuis l'arrivée du manager sportif, Pierre

Mignoni, il y a trois ans.



"Le plus important est de continuer dans notre jeu, nos structures, dans le club en général", juge Mignoni qui souligne que "la saison dernière, de grands clubs, qui jouaient bien, ne se sont pas qualifiés".



Cette saison, les Lyonnais disputeront également la Coupe d'Europe dans une

poule relevée avec les Saracens, Glasgow et Cardiff.



"On ne va pas dire qu'on va la gagner. Ce serait prétentieux ! L'objectif sera de bien figurer. C'est une compétition très difficile, très exigeante, que je place même avant le niveau international. Au-delà du résultat, nous

aurons des objectifs à court terme et nous serons très attentifs au contenu des matches", prévient Mignoni.



Pour la reprise de l'entraînement mardi, le 2e ligne Félix Lambey, sélectionné en équipe de France, le 3e ligne Patrick Sobela et l'ouvreur

Jean-Marc Doussain, retenus avec les Barbarians, ainsi que le centre néo-zélandais Charlie Ngatai, toujours en course avec les Chiefs en Super Rugby, seront absents.





Avec AFP