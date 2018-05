Top 14: le LOU qualifié pour les barrages, une première

Le Lyon OU s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les barrages du Top 14 en battant dans la douleur Montpellier

32-24, samedi, lors de la 26e et dernière journée de phase régulière.



Le LOU (5e), qui a tremblé jusqu'au bout, ira à Toulon (4e) tandis que Toulouse (3e) recevra Castres (6e).



Champion de France en 1932 et 1933, le club lyonnais est revenu dans l'élite en 2011 mais n'est parvenu à s'y stabiliser qu'en 2017 après une demi-décennie d'allers-retours avec la Pro D2.



Le club lyonnais a frôlé l'élimination jusqu'à la 71e et une pénalité de Frédéric Michalak qui lui a permis de reprendre l'avantage sur le MHR (25-24).



Xavier Mignot a ensuite délivré Gerland avec un essai à la dernière minute, synonyme d'élimination pour La Rochelle (7e) qui venait de battre le Stade Français 31-7.