Top 14: le LOU s'impose à l'usure dans un match sans essai face à Toulon

Le LOU s'est imposé (15-6) à l'usure samedi après-midi, au stade de Gerland, face à Toulon, dans un match sans essai, en

ouverture de la 19e journée de Top 14.



Les Lyonnais décrochent un succès précieux dans l'optique de la qualification pour les phases finales. Ils remontent provisoirement à la cinquième place, ex-aequo avec Castres, avant les matches à venir.



Les Toulonnais ratent l'occasion d'enchaîner un deuxième succès en déplacement, après celui décroché à La Rochelle dimanche dernier. Ils restent à la quatrième place.



Entre deux équipes privés de leurs internationaux, laissés au repos, la rencontre se déroula longtemps sur un faux rythme, avec de nombreuses maladresses de part et d'autre.



Longtemps dominés, les Lyonnais ont gagné grâce à une défense de fer et au sans-faute (5 pénalités) de leur ouvreur Mike Harris face aux perches.



L'Australien, parfait remplaçant de l'international Lionel Beauxis, a bien mené son équipe, avec notamment une belle percée (21e) et plusieurs bons coups de pied d'occupation (29e, 75e).



Face aux coups de butoir toulonnais, le LOU se montrait pragmatique, creusant l'écart au pied.



En deuxième période, les locaux prenaient l'ascendant physique et parvenaient à mettre la main sur le ballon. Leur nouvelle maîtrise en conquête et dans le jeu au sol permettait à leur buteur d'ajouter deux pénalités (46e,

66e) pour faire le break avant le dernier quart d'heure (12-3).



Toulon avait dominé la première mi-temps. Mais les Varois commettaient trop d'erreurs, à l'image de cet en-avant de passe entre le centre Malakai Fekitoa et l'ailier JP Pietersen (11e). Ce dernier se voyait refuser un essai et se blessait au poignet sur l'action...



Toulon vendangeait de nombreuses actions, comme ces lancers en touche mal assurés ou perdus (16e, 29e) ou cette pénalité bien placée, ratée par Anthony Belleau, juste avant la pause.



Toulon avait laissé passer sa chance. En fin de match, Belleau passait une pénalité pour espérer (71e) mais Nonu gâchait une occasion en commettant un en-avant de passe pour lancer Radradra sur son aile (74e).



En toute fin de rencontre Mike Harris marquait une dernière pénalité qui ôtait aux Toulonnais tout espoir de décrocher un bonus défensif.





Avec AFP