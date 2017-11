Top14: le LOU perd sa position de leader

Montpellier, l'un des principaux prétendants au titre, a repris avec autorité, en battant Toulouse, la première place du Top 14 dont il avait été dépossédé il y a plus d'un mois par le LOU, défait à Clermont, lors de la 10e journée de Top 14.



Ce premier doublon aura donc souri au MHR, pourtant privé de Picamoles ou de Nadolo. En signant face à Toulouse une troisième victoire de rang (32-22) et un cinquième bonus offensif en six matchs à domicile, le MHR de Vern Cotter (37 points) a retrouvé la place de leader qu'il avait occupée durant les six premières journées avant d'en être dépossédé par le LOU.



C'en est donc fini de la surprise lyonnaise (2e, 33 points), passée au révélateur des cadors du Top 14.



Après La Rochelle à Gerland (15-19), le LOU a subi le réveil du champion en titre clermontois (39-18), remonté à la 9e place, mais qui a encore perdu un demi sur blessure (Fernandez).



Et le LOU va donc "redevenir le petit club", de l'aveu de son entraîneur Pierre Mignoni, face aux gros dont il va encore croiser la route d'ici la fin de l'année (Toulouse, Toulon et Montpellier).



