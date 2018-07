Tour de France - 10e étape: le peloton est parti en direction des Alpes

Le peloton des 165 coureurs du Tour de France est parti mardi à la mi-journée, sous le soleil, vers les premiers cols alpestres, dans la 10e étape qui relie Annecy à la station du Grand-Bornand.



Comme prévu, Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale), un coéquipier de Romain Bardet, et le Belge Jens Keukeleire (Lotto), ont renoncé à continuer la course après leurs chutes survenues dimanche dans l'étape des

pavés menant à Roubaix.



Croix-Fry, Glières, Romme, Colombière: ce sont les quatre ascensions au programme de cette étape de 158,5 kilomètres, qui suit la première journée de repos.



Des quatre principales difficultés, la montée, inédite, des Glières est la seule classée hors catégorie. Ses six kilomètres sont très pentus (11,2 %) et sont prolongés par un secteur empierré de deux kilomètres sur le plateau, une "première" dans les Tours contemporains.



Le site historique, où a été érigé le monument national de la Résistance, rappelle le dur et meurtrier combat des maquisards pendant la Seconde guerre mondiale. Au col, il reste encore 88 kilomètres jusqu'à l'arrivée, avec une longue transition dans la vallée pour rejoindre les environs de Cluses et grimper le col de Romme, une ascension découverte tardivement par le Tour.



La montée (8,8 km à 8,9 %) est classée en première catégorie. Elle sert, comme en 2009, de raide marche-pied à la partie finale de la Colombière (7,5 km à 8,5%) abordée après une courte descente.



Le sommet est distant de 14,5 kilomètres, en descente, de l'arrivée au Grand-Bornand, ville-étape pour la 7e fois depuis 1995.



Rui Costa est le dernier vainqueur d'étape dans la station de Haute-Savoie (2.200 habitants). En 2013, le Portugais s'était imposé, dans un final très différent, quelques semaines avant de devenir champion du monde.



L'arrivée est attendue au Grand-Bornand vers 17h57 (prévision à 36 km/h de

moyenne).







Avec AFP