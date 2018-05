Tour de l'Ain/2e étape: Bazan vainqueur sur tapis vert et nouveau leader

L'Espagnol Javier Moreno Bazan (Delko Marseille), arrivé 2e derrière Nicolas Edet samedi, a été déclaré vainqueur de la 2e étape du Tour de l'Ain cycliste par le jury des commissaires après le déclassement du Français et a pris la tête du général.



Nicolas Edet (Cofidis) avait franchi le premier la ligne d'arrivée de l'étape, disputée sur 150,9 km entre Saint-Triver-de-Courtes et Arbentavant, avant d'être déclassé pour avoir coupé un rond-point à deux kilomètres de

l'arrivée.



Bazan a précédé le Français Arthur Vichot (Groupama-FDJ) et le Suisse Marc Hirschi (Dévelopment Team Sunweb).