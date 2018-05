Tour de l'Ain - Gaudu favori d'une course reformatée

Deuxième derrière Thibaut Pinot et vainqueur

d'étape à Oyonnax pour l'édition 2017, David Gaudu, grand espoir de l'équipe Groupama-FDJ, est le principal favori du 30e Tour de l'Ain

cycliste, de vendredi à dimanche et dont le format a été réduit cette année de cinq à trois étapes.



L'épreuve, jusqu'à présent toujours disputée au coeur du mois d'août, a été avancée au printemps, six semaines avant le départ du Tour de France.



Le conseil général de l'Ain souhaitait mettre en valeur le territoire avant la saison touristique estivale.



Ces nouvelles dates permettront aussi d'assurer une meilleure couverture télévisuelle, sur 109 pays, selon les organisateurs qui ont, pour cela, retardé les arrivées d'étapes prévues vers 18H30 afin de ne pas être en concurrence avec le Tour d'Italie.



Malgré ce changement de calendrier, la course restera un terrain privilégié pour révéler de jeunes talents comme Gaudu (22 ans), vainqueur du Tour de l'Avenir en 2016, mais aussi Lilian Calméjane (25 ans, Direct énergie).



Ils seront opposés à des coureurs plus confirmés tels que Tony Gallopin, leader d'AG2R-La Mondiale ou Arthur Vichot, coéquipier de Gaudu à la FDJ.



Comme chaque année, le tracé proposera des étapes de plaine (Saint-Vulbas - Montrevel-en-Bresse, 166,5 km) mais aussi de moyenne montagne dans le Pays de Gex où le col du Grand Colombier est absent du programme mais avec un final inédit au sommet du col de la Faucille (11,1 km à 6,4% avec des pointes à 9%) après un départ de Lélex-Monts Jura (133,3 km).







