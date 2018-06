Tour de la circo à Vélo: l’initiative de Thomas Gassilloud (LREM)

« Etre toujours plus proche des citoyens et des acteurs du territoire » c’est la volonté affichée de Thomas Gassilloud



Avec son équipe, le député LREM organise un “Tour de la circonscription à Vélo”.



« Il est d’ores et déjà prévu de nombreuses rencontres avec des élus, associations, entrepreneurs, commerçants, agriculteurs ou autres porteurs de projets sur le territoire » souligne le député dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



L’opération com du député se déroulera sur deux jours les vendredi 15 et samedi 16 juin avec des déjeuners au lac d’Yzeron et au jardin de Rochefort à Saint-Martin-en-Haut.



« En espérant que cette nouvelle approche permettra de faciliter les échanges et faire connaître les richesses de nos territoires... » conclut l’équipe du député qui se veut à l’écoute des habitants de la 10eme circonscription du Rhône, un territoire plutôt rural mais pour autant concerné par de futurs aménagements autour de Lyon comme l’A45 ou le contournement