Tous les agents aux 35 heures à la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a voté dans la nuit de mercredi à jeudi l'harmonisation des régimes indemnitaires et des temps de travail des agents de la région fusionnée, qui basculeront tous aux 35 heures le 1er janvier 2018.



Selon les cas, "on était plus près des 31 heures que des 35 heures", en

Auvergne ou en Rhône-Alpes, relève le président de la région Laurent Wauquiez (LR), avec de multiples options et formules de temps de travail.



Cette harmonisation du régime indemnitaire et du temps de travail concerne tous les agents, ceux du siège et services centraux ainsi que ceux des lycées, et toutes les catégories, soit quelque 8.000 agents, dont 1.600 dans les lycées, précise-t-on au cabinet du président.



A compter du 1er janvier 2019, sera aussi parallèlement mise en place une

prime au mérite, basée sur des évaluations réalisées courant 2018,

ajoute-t-on. Dans les lycées, ce pourrait être des primes collectives pour, par exemple, les cantines qui utilisent des produits locaux.



Les "jours du président" (5 journées par an) ont également été supprimés.



S'ajoute à cette réorganisation un plan de résorption de l'emploi précaire

pour 2018-2020.



"C'est une vraie petite révolution à l'intérieur de la région, dans le

respect des agents", assure L. Wauquiez. "Pour moi, c'est une question de justice. Nous devons donner l'exemple et je suis conscient des efforts qui sont faits par les agents."



Une manifestation avait lieu jeudi matin devant le siège de la région à

Lyon à l'appel de plusieurs syndicats.







Avec AFP