Traboulée: une 10ème édition champêtre

Avis aux amoureux de véhicules d’époque, le dimanche 29 juillet le Club des 3A (Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes) donne rendez-vous aux propriétaires et amateurs d’anciennes pour une nouvelle édition de La Traboulée.



À l’occasion de son 10ème anniversaire, La Traboulée propose une édition champêtre. Exit circulation, feux rouges et pollution pour cette Traboulée



Cette année, la "parade d’anciennes" s’éloigne en effet du centre-ville pour une balade au grand air. Une

journée qui va permettre d’allier culture, histoire de l’automobile et plaisir des yeux pour tous les passionnés invités à admirer ce défilé de voitures de collection.



À 9h00, la centaine de véhicules attendue s’élancera depuis l’allée du Parc de la jeunesse à Caluire-et-Cuire pour un périple de 60 kilomètres. Après un bref passage sur les quais du Rhône et de la Saône, le cortège s’éloignera du centre-ville pour partir à la découverte de la Dombes et de ses étangs.



Les anciennes passeront ensuite par les Monts d’Or, notamment par le Mont Thou à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.



La balade s’achèvera aux alentours de 12h30 et tous les passionnés se retrouveront, dans les jardins du musée Malartre de l’automobile de Rochetaillée-sur-Saône, pour un grand pique-nique convivial.



L’occasion pour les participants de La Traboulée d’exposer leurs véhicules de collection....pour le plus grand plaisir des collectionneurs ou simples néophytes.