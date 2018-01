Trafic de cocaïne sur Monaco et Menton: deux frères arrêtés

Une enquête de la gendarmerie lyonnaise, partie du contrôle sur l'A7 d'un véhicule dissimulant 9 kilos de cocaïne, a permis de remonter jusqu'à deux frères soupçonnés de tenir le trafic de cocaïne sur Monaco et Menton.







Tout est parti du contrôle d'un véhicule, en octobre sur une aire d'autoroute du Rhône, avec à son bord un couple et un enfant.







Mais aussi "plus de 9 kilos de cocaïne" dans des caches aménagées dans l'habitacle, découverts par la brigade de surveillance des Douanes de Lyon, a indiqué la gendarmerie à l'AFP.







Commence alors un "important travail d'investigation" des militaires de la Section de recherches de Lyon, appuyés par le groupe d'observation et de surveillance de Marseille, qui permet de remonter le réseau et ses instigateurs: "deux frères demeurant à Menton", "connus des forces de police locales pour tenir les secteurs de Menton et Monaco" pour le trafic de cocaïne, selon la même source.







Lundi et mardi, les deux frères ont été interpellés lors d'une opération qui a permis aussi de saisir près de 4 autres kilos de cocaïne, 77.500 euros en liquide et deux véhicules.







Présenté vendredi devant les magistrats, ils ont été placés en détention.







Le couple arrêté en octobre a également été mis en examen et incarcéré.





