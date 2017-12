Trafic de stupéfiants démantelé entre le Maroc et l'Ain: 9 interpellations

Neuf personnes ont été interpellées lundi dans l'Ain et le Rhône dans le cadre de l'enquête sur un trafic de stupéfiants organisé entre le Maroc, l'Espagne et ces deux départements.



Après sept mois d'enquête, le coup de filet a mobilisé 150 gendarmes et a

permis de saisir la somme de 95.000 euros, dont un tiers en liquide et le

reste sur des comptes bancaires; trois véhicules, des vêtements de luxe, de

nombreux téléphones portables ainsi que du matériel de conditionnement.



Une petite quantité de cocaïne (40 grammes), 500 grammes d'herbe et une dizaine de kilos de résine de cannabis ont également été trouvés lors des perquisitions.



L'affaire commence en janvier 2017 sur un renseignement obtenu par la

compagnie de gendarmerie de Bourg-en-Bresse. Une information judiciaire est ouverte et l'enquête confiée à la Section de recherches de Lyon et au

Groupement de gendarmerie de l'Ain.



Le coeur du réseau était implanté à Vaulx-en-Velin.



Des surveillances y ont permis d'identifier les protagonistes puis de remonter la filière jusqu'en Espagne et au Maroc, où des voyages liés au trafic, évalué à une centaine de kilos de produits, ont été "matérialisés" grâce à la coopération de services étrangers.







Avec AFP