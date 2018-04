Trafic passagers: +8,2% à Saint Exupéry au premier trimestre 2018

Les voyageurs à Saint Exupéry sont toujours plus nombreux....Avec 2,332 millions de passagers accueillis ce premier trimestre, la progression est de 8,2 % par rapport au premier trimestre 2017.



Si le trafic domestique évolue bien avec +5.6 % (33.4 % de part de marché), le trafic international est toujours moteur de cette croissance avec +9.2 % pour 67 % du trafic total de la plateforme.



Sur l’Europe, les scores sont excellents (+7.1 %). L’Amérique du Nord et l’Afrique du Nord affichent des augmentations remarquables de plus de 20 %, la Turquie frôle les 30 %.



"Des taux de remplissage plus élevés et des ouvertures de lignes au nombre de 27 sur l’ensemble de l’année 2018 promettent une belle année" commente Vinci Airports dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.