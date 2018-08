Transfert/Elite: Tchouaffé rejoint Bourg-en-Bresse pour trois ans

L'arrière international Espoirs Bathiste Tchouaffé, qui évoluait depuis deux saisons à Nanterre (Elite), a signé un contrat de trois ans en faveur de la JL Bourg (Elite), a annoncé vendredi le club bressan.



Formé à Poitiers et passé durant quatre ans par le Centre fédéral, Bathiste Tchouaffé (20 ans, 1,97 m) est l'un des grands espoirs du basket français.



Champion d'Europe des moins de 16 ans en 2014 et des moins de 18 ans en 2016, il a été le meilleur marqueur de l'équipe de France Espoirs, quatrième de l'Euro -20 ans il y a deux semaines en Allemagne (11,3 points en moyenne par match).



Vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe d'Europe Fiba en 2017 avec Nanterre, Bathiste Tchouaffé est la troisième recrue du JL Bourg après le meneur français Arthur Rozenfeld et l'ailier américain Lamonte Ulmer.





Avec AFP