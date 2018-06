Transfert - L'attaquant lyonnais Willem Geubbels, 16 ans, à l'AS Monaco pour 20 M EUR

Le jeune attaquant de Lyon Willem Geubbels, 16 ans, a signé à l'AS Monaco, un transfert à 20 millions d'euros



L'Olympique lyonnais touchera en sus une partie des recettes tirées d'un futur transfert.



"Pour un premier contrat pro, c'est un montant assez colossal", relève-t-on à l'OL, en soulignant qu'il était supérieur à celui du transfert de joueurs confirmés.



Né le 16 août 2001 à Villeurbanne, Geubbels, attaquant droitier d'1,85 m pour 72 kg, a effectué tout sa formation depuis ses 9 ans à l'Olympique Lyonnais et a participé cette saison à deux rencontres de L1 avec le club du président Aulas.



Il était ainsi devenu à 16 ans, un mois et sept jours, le premier joueur né au XXIe siècle à évoluer parmi l'élite.



Considéré comme une future perle du football français, il avait fait l'objet d'un duel de communiqués entre Monaco et Lyon en mars lorsque le joueur avait décidé de ne pas signer de contrat professionnel avec le club rhodanien.



Un choix que l'OL observe aujourd'hui avec amertume. Le club regrette "que les efforts hors normes consentis par les dirigeants et les éducateurs pour que Willem entame sa carrière professionnelle et s'épanouisse dans son club formateur, n'aient pas été entendus", écrit-il mardi.



Le vice-président de Monaco Vadim Vasilyev indique sur le site du club de la Principauté que ce transfert "s'inscrit dans notre ambition de faire évoluer les meilleurs talents européens".



"C'est un attaquant rapide et adroit devant le but" qui a inscrit 12 buts en 21 sélections chez les Bleuets, relève l'AS Monaco dans un communiqué.