Transfert - L1: après l'échec des négociations avec Liverpool, Fekir reste pour l'heure lyonnais

Les négociations pour un transfert de Nabil Fekir à Liverpool n'ont pas abouti, a annoncé samedi soir l'Olympique lyonnais qui a décidé "de mettre un terme" aux négociations avec le club anglais, sans exclure de trouver un terrain d'entente avec d'autres.



"Nabil Fekir reste à l'OL (...) sous réserve d'autres propositions", a précisé le club de Ligue 1. Cette annonce intervient juste avant le troisième et dernier match de préparation des Bleus pour le Mondial-2018, joué contre

les États-Unis au Parc OL près de Lyon et en présence de Nabil Fekir, sélectionné pour la Coupe du Monde mais qui n'a pas été titularisé samedi par Didier Deschamps.



"Les négociations tripartites menées avec le club de Liverpool et Nabil Fekir pour le transfert du capitaine de l'OL n'ont pas abouti et l'Olympique Lyonnais a décidé de mettre un terme à cette négociation ce soir à 20H", écrit le club dans un communiqué.



La presse anglaise et française donnait le transfert du milieu offensif de 24 ans comme imminent, en avançant un montant de 60 à 70 millions d'euros, ce qui aurait constitué un record pour l'OL après celui d'Alexandre Lacazette à Arsenal l'été dernier. Mais le club lyonnais et son président, Jean-Michel Aulas, avaient fait savoir que le transfert ne se ferait pas à ce prix.



Samedi, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët,

avait expliqué que le joueur avait passé une visite médicale à Liverpool et qu'elle était en cours d'analyse. Ajoutant: "à chaque fois qu'un joueur est sur le marché, il y a un prix, l'acheteur essaie de baisser le prix, le vendeur essaye de l'augmenter, ça prend du temps".



Capitaine de l'OL cette saison, Nabil Fekir (24 ans) a inscrit 23 buts en 43 matches disputés toutes compétitions confondues et délivré sept passes décisives. Il compte dix sélections en équipe de France (1 but).







